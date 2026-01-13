ТСН в социальных сетях

Украина
618
2 мин

Одна из стран еще на год продлила временную защиту для украинцев: детали

Украинцам не нужно снова обращаться в учреждения для обновления документов. Продолжение происходит автоматически.

Елена Капник
Беженцы.

Беженцы. / © ТСН.ua

Греция продлила срок действия временной защиты для украинских беженцев еще на один год – до 4 марта 2027 года.

Об этом стало известно по решению греческого правительства, сообщило Посольство Украины в Греции.

"Согласно решению Министра миграции и убежища Греческой Республики Атанасиоса Плевриса, срок действия временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, официально продлен еще на один год - до 4 марта 2027 года", - говорится в сообщении диппредставительства.

Полный текст официального документа и подробные разъяснения граждан обнародованы на сайте Министерства миграции и убежища Греции.

По информации Министерства миграции и убежища Греции, разрешения на проживание, срок действия которых истекал в период с марта 2023 по март 2026, продлится автоматически. Украинцам не нужно принимать никаких дополнительных мер или обращаться в учреждения для обновления документов.

Граждане, планирующие поездку за пределы Греции, от 16 февраля 2026 могут лично обновить свои виды. Для этого необходимо обратиться в отделы по приюту в Аттике, Салониках, Западной Греции, на Крите или Родосе, предъявив билеты (в печатном или электронном виде). В таких случаях обновление осуществляется без предварительной записи.

Перемещенные лица, которые будут въезжать в Грецию впервые, будут получать статус временной защиты по привычной процедуре – до 4 марта 2027 года.

Как сообщалось, в Польше готовятся перемены для украинцев. Правительство страны разработал законопроект, предусматривающий постепенную отмену ключевых положений специального закона о поддержке граждан Украины. Главное изменение касается легализации труда.

