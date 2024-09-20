Одна из стран Европы ищет способы вернуть украинских мужчин призывного возраста домой

Нидерланды ищут способы возвращения украинских мужчин призывного возраста домой. В настоящее время украинские беженцы продолжают получать помощь.

Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схооф, пишет Algemeen Dagblad.

По его словам, речь идет не о силовых методах, а скорее о поощрениях. Это заявление премьер сделал во время обсуждения миграционной политики в парламенте, отвечая на вопросы лидера Партии Свободы Герта Уилдерса.

Вилдерса "беспокоит" то, что "десятки тысяч" украинских мужчин находятся в Нидерландах, тогда как украинское правительство хочет вернуть их на родину для обороны страны или помощи в восстановлении.

"Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну", – сказал Уилдерс.

Дик Схооф отмечает, что хочет подумать об этом вместе с Украиной. Также Схооф добавил, что украинские беженцы имеют право на убежище, медицинское обслуживание, работу и образование по-прежнему.

По информации издания, на осень прошлого года в Нидерландах проживало более 19 тыс. украинских мужчин призывного возраста. В общей сложности было зарегистрировано около 39 тыс. мужчин из Украины. Количество женщин больше – 63 тыс.

Как сообщалось, украинские мужчины, находящиеся за границей и имеющие просроченный загранпаспорт, могут столкнуться с серьезными трудностями.

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