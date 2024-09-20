Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Одна из стран Европы ищет способы вернуть украинских мужчин призывного возраста домой

Одна из стран Европы ищет способы вернуть украинских мужчин призывного возраста домой

Мобилизация в Украине. Коллаж ТСН.ua. / Фото: ТСН.ua

Речь идет не о силовых методах.

Нидерланды ищут способы возвращения украинских мужчин призывного возраста домой. В настоящее время украинские беженцы продолжают получать помощь.

Об этом сообщил премьер-министр страны Дик Схооф, пишет Algemeen Dagblad.

По его словам, речь идет не о силовых методах, а скорее о поощрениях. Это заявление премьер сделал во время обсуждения миграционной политики в парламенте, отвечая на вопросы лидера Партии Свободы Герта Уилдерса.

Вилдерса "беспокоит" то, что "десятки тысяч" украинских мужчин находятся в Нидерландах, тогда как украинское правительство хочет вернуть их на родину для обороны страны или помощи в восстановлении.

"Я считаю вполне нормальным, что когда ваша страна находится в состоянии войны, вы помогаете защищать свою собственную страну", – сказал Уилдерс.

Дик Схооф отмечает, что хочет подумать об этом вместе с Украиной. Также Схооф добавил, что украинские беженцы имеют право на убежище, медицинское обслуживание, работу и образование по-прежнему.

По информации издания, на осень прошлого года в Нидерландах проживало более 19 тыс. украинских мужчин призывного возраста. В общей сложности было зарегистрировано около 39 тыс. мужчин из Украины. Количество женщин больше – 63 тыс.

Как сообщалось, украинские мужчины, находящиеся за границей и имеющие просроченный загранпаспорт, могут столкнуться с серьезными трудностями.

Читайте также:

Запрет мобилизации? Новый приказ готовит Минобороны!

Запрет мобилизации? Новый приказ готовит Минобороны!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Мобилизация в Украине 2024
Следующая публикация