Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Одна из стран Европы заявила, что будет выдавать Украине мужчин призывного возраста

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1228
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Одна из стран Европы заявила, что будет выдавать Украине мужчин призывного возраста

ВСУ. / Фото: Associated Press

Таллинн готов выдавать беженцев-мужчин.

В Эстонии заявили, что готовы выдавать Украине мужчин призывного возраста для мобилизации в ряды ВСУ. Таллинн предложил заключить соответствующее соглашение.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщает ERR.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В общем, мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — сказал он.

Киев не подавал официального запроса, отмечают в Эстонии. Впрочем, МВД обращалось и к украинскому послу, и к министру внутренних дел с просьбой в случае необходимости сообщить о находящихся здесь беженцах. Также Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.

Между тем, эстонское издание отмечает, что в настоящее время экстрадиция иностранца возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

Как сообщалось, в Германии рассказали, что не будут депортировать украинцев для мобилизации в ВСУ. Глава немецкого Минюста подчеркнул, мол, "заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли – это не наш случай".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1228
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация