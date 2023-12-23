Одна из стран Европы заявила, что будет выдавать Украине мужчин призывного возраста

В Эстонии заявили, что готовы выдавать Украине мужчин призывного возраста для мобилизации в ряды ВСУ. Таллинн предложил заключить соответствующее соглашение.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщает ERR.

"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В общем, мы знаем, где эти люди находятся, чем занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии", — сказал он.

Киев не подавал официального запроса, отмечают в Эстонии. Впрочем, МВД обращалось и к украинскому послу, и к министру внутренних дел с просьбой в случае необходимости сообщить о находящихся здесь беженцах. Также Ляэнеметс заявил, что в ближайшие дни предложит письменное предложение о соглашении между двумя странами.

Между тем, эстонское издание отмечает, что в настоящее время экстрадиция иностранца возможна только в том случае, если лицо привлечено к уголовной ответственности.

Как сообщалось, в Германии рассказали, что не будут депортировать украинцев для мобилизации в ВСУ. Глава немецкого Минюста подчеркнул, мол, "заставлять людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли – это не наш случай".

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