Одна из стран Евросоюза вводит новые правила въезда для украинцев: что изменится

Рига, Латвия. / © Associated Press

Уже с 1 сентября Латвия вводит новые правила въезда для иностранцев, в том числе и для граждан Украины и других стран, не входящих в ЕС, НАТО, ОЭСР, Швейцарию или Бразилию.

Об этом сообщает издание LRT .

Отмечается, что Латвия обязывает граждан третьих стран подавать онлайн-анкету на сайте eta.gov.lv не менее 48 часов до въезда. Нововведение касается и транзитных путешествий.

Новые требования касаются также граждан Украины с временной защитой или видом на жительство в другой стране ЕС.

В анкете необходимо указать цель поездки, срок пребывания, маршрут, место жительства, а также данные о службе в государственных структурах или участии в выборах. Важно: подавать ее должна сама личность, а не кто-то от ее имени.

После заполнения анкеты автоматически отправляется подтверждение на электронную почту. Отдельного разрешения ждать не нужно. Однако отсутствие анкеты может привести к штрафу в две тысячи евро.

"Проверки могут проводиться не только на границе, но и внутри страны, если органы безопасности обнаружат потенциальные угрозы. Эти изменения направлены на усиление безопасности, но могут усложнить передвижение для многих путешественников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Польша ужесточила контроль на границе. На КПП "Медика" был установлен модернизированный комплекс для проверки транспортных средств. Новые сканеры заменили технику, которая использовалась с 2011-го. Благодаря новым системам польские таможенники получили возможность проводить одновременный осмотр нескольких транспортных средств. А это существенно уменьшает время ожидания на границе.