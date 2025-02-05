Одна из стран НАТО выделила Украине новый пакет помощи: куда направят средства

Деньги будут направлены на поддержку энергетики, бизнеса и социальных инициатив.

В среду, 5 февраля, Великобритания объявила о выделении Украине дополнительных 68 миллионов долларов.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в Киев.

"Сегодня я объявляю о предоставлении дополнительной поддержки Великобритании Украине в размере 55 миллионов фунтов, чтобы помочь повысить устойчивость и рост в обеих наших странах и экономиках", — заявил дипломат.

Сумма включает:

примерно $21,2 миллиона в поддержку инновационных энергетических проектов для восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины;

примерно $12,4 миллиона на восстановление, реконструкцию и реформирование украинской экономики;

примерно $31,2 миллиона для укрепления социальных систем и услуг, которые должны стать более инклюзивными и эффективными;

около $3,7 миллиона на поставку зерна и других пищевых продуктов из Украины в Сирию.

Напомним, Умеров сообщил подробности о пакете военной помощи от Италии для Украины.

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