Одна из стран НАТО выделила Украине новый пакет помощи: куда направят средства

Деньги будут направлены на поддержку энергетики, бизнеса и социальных инициатив.
В среду, 5 февраля, Великобритания объявила о выделении Украине дополнительных 68 миллионов долларов.
Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми во время визита в Киев.
"Сегодня я объявляю о предоставлении дополнительной поддержки Великобритании Украине в размере 55 миллионов фунтов, чтобы помочь повысить устойчивость и рост в обеих наших странах и экономиках", — заявил дипломат.
Сумма включает:
- примерно $21,2 миллиона в поддержку инновационных энергетических проектов для восстановления и устойчивого развития энергетической системы Украины;
- примерно $12,4 миллиона на восстановление, реконструкцию и реформирование украинской экономики;
- примерно $31,2 миллиона для укрепления социальных систем и услуг, которые должны стать более инклюзивными и эффективными;
- около $3,7 миллиона на поставку зерна и других пищевых продуктов из Украины в Сирию.
Напомним, Умеров сообщил подробности о пакете военной помощи от Италии для Украины.
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