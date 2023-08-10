"Одна из точек унижения врага в войне": Череватый о ситуации на Купянском направлении

В ВСУ убеждены, что врагу не удастся добиться успеха.

На Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу и прорвать нашу оборону.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Все командиры на местах

По словам спикера, командующий побывал на этом направлении, заслушал всех командиров, дал указания об усилении обороны.

"Ситуация тяжелая, но контролируемая. Мы хорошо знаем военную группировку врага, их командиров и их намерения. Работает мощно разведка, артиллерия. Все командиры на местах", — заметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Время от времени враг пытался поднимать эскалацию, добавил он, особенно учитывая нездоровую страсть россиян к разным датам и знаковым событиям.

"Купянск для них одна из точек унижения в этой войне. Генерал Сырский в прошлом году был главным дирижером этого унижения и сейчас он уехал, дал распоряжение и сделает все, чтобы ничего у врага там не получилось", – подытожил Череватый.

Заметим, за прошедшие сутки оккупанты на Купянском направлении нанесли 559 ударов разными типами артиллерии по позициям Сил обороны Украины. Однако российским войскам не удалось реализовать крупную стратегически наступательную операцию.

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