Одна категория населения может остаться без субсидий и выплат по безработице: о ком идет речь

Согласно новому законопроекту, Кабинет Министров предлагает временно лишать выплат по безработице и субсидий тех, кто работает без трудового договора. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как отмечают в Кабинете Министров, это предусмотрено проектом Закона "О труде". Однако такую заняться должен доказать суд. Только на его основе человека будут лишать права на выплаты и субсидии.

Проект Закона "О труде": особенности

В законопроекте говорится, что в случае, если суд установит факт выполнения лицом работы без заключения трудового договора с обязательной уплатой единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других платежей, то он будет лишен права на получение материального обеспечения на случай безработица на срок до 2 лет (начиная со дня, когда решение суда вступило в законную силу).

Также авторы законопроекта предлагают на такой же срок лишать субсидии тех лиц, которые работают неофициально, а потому не платят налоги. Конечно, только в том случае, если соответствующий факт будет установлен судом.

Пособие по безработице: какой размер выплат

С 1 января 2022 года в Украине максимальный размер выплат по безработице составляет 9 924 гривны. Минимальный размер пособия по безработице сейчас – от 650 до 1 тысячи гривен.

Напомним, что власти обещают тем людям, которые не смогут найти работу по специальности, предложить работу по восстановлению территорий после деоккупации и военных действий.