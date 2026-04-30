Одна квитанция вместо двух: какие изменения ждут потребителей газа осенью 2026 года

В Украине с октября 2026 года изменится формат квитанций за доставку газа. Регулятор уже утвердил обновленные требования к документам, чтобы сделать начисления более прозрачными, а в перспективе — объединить оплату за сам газ и его распределение в общую платежку.

Об этом сообщается на портале Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Что изменится в платежках за газ

Нацкомиссия внедряет общий стандарт для всех операторов газораспределительных сетей (ГРС). Теперь вид квитанции будет унифицированным, поэтому потребители будут получать одинаковые счета независимо от того, в какой области они живут.

Главные нововведения:

четкий перечень данных — в счете обязательно должна быть информация, предусмотренная европейскими нормами (Директива ЕС 1788/2024), что сделает начисления более прозрачными;

операторам разрешили объединять начисления за доставку и сам газ в одну квитанцию. Теперь обе услуги могут печататься на едином бланке, однако ключевым условием остается соблюдение конкуренции: поставщики должны быть независимыми, а условия для каждого игрока рынка — одинаковыми;

потребитель сможет сам решать, в каком виде получать документ (бумажном или электронном);

в платежках появится блок с важными сообщениями от регулятора, которые будут обновляться периодически.

Образец обновленной платежки за газ

Когда украинцы получат новые платежки за газ

Решение вступит в силу с 1 октября 2026 года, чтобы газораспределительные компании успели перенастроить свои внутренние системы под новые стандарты. Фактически, НКРЭКУ распространяет на всю страну практику «Нафтогаза» и «Газмереж», которые уже объединяют два счета на одном бланке.

Такой шаг соответствует нормам закона о рынке газа и позволит не только упростить процедуру оплаты для людей, но и существенно сэкономить на печати бумажной документации.

Напомним, с 1 мая 2026 года вводит годовой фиксированный тариф на газ для бытовых потребителей — 7,96 грн за кубометр. Клиентов автоматически переведут на план «Фиксированный», но по желанию тариф можно досрочно изменить.

Кроме того, «Нафтогаз» уже сформировал счета за мартовский газ и советует потребителям не медлить с оплатой из-за изменения банковских реквизитов. В компании отмечают: важно учесть новые технические нюансы платежей, чтобы избежать задолженностей.

