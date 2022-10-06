"Одна ложь": в Украине ответили на очередное предложение РФ сесть за стол переговоров

В Украине отреагировали на предложение главы Совета Федерации России Валентины Матвиенко "срочно сесть за стол переговоров". Так, вицеспикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что соответствующие призывы РФ были очередной ложью.

Об этом Кондратюк 6 октября написала в своем Facebook.

Вицеспикер Верховной Рады подчеркнула, что ее призыв осудить преступления россиян, псевдореферендумы и аннексию украинских территорий поддержали все демократии. По ее словам, именно это заставило россиян "в очередной раз соврать о переговорах, теперь — уже в парламентах".

"Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства "матвиенок" осталась одна ложь!" – написала Кондратюк.

Вицеспикер Рады подчеркнула. что все проголосовавшие за попытку аннексии украинских территорий — военные преступники.

"С ними никто никаких переговоров вести не будет! Все они будут отвечать в Международном Трибунале! Украина побеждает и победит!" — подчеркнула Кондратюк.

Напомним, спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко 6 октября в очередной раз предложила украинским властям сесть за стол переговоров. Соответствующие предложения со стороны российского парламента прозвучали на фоне больших успехов ВСУ на юге и востоке Украины.

Позже Матвиенко возмутилась, что Украина не отреагировала на ее "мирную" инициативу и заявила, что РФ не будет обсуждать статус незаконно аннексированных территорий.

Читайте также: