Одна область в Украине снова с показателями "оранжевой" зоны: где ухудшилась COVID-ситуация

Одна область в Украине снова с показателями "оранжевой" зоны: где ухудшилась COVID-ситуация

В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций.

В Украине в Херсонской области ухудшается COVID-ситуация и регион перевели в "оранжевую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при максимальном показателе 50%. В области уровень заболеваемости достигает 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций в регионе – 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.

Другие области Украины находятся в "желтой" зоне эпидбезопасности.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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