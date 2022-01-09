Одна область в Украине снова с показателями "оранжевой" зоны: где ухудшилась COVID-ситуация

В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций.
В Украине в Херсонской области ухудшается COVID-ситуация и регион перевели в "оранжевую" зону карантина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 9 января
В Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 78,6% при максимальном показателе 50%. В области уровень заболеваемости достигает 65 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения. Уровень госпитализаций в регионе – 26,9 при показателе 60 на 100 тыс. населения.
Другие области Украины находятся в "желтой" зоне эпидбезопасности.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- В Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19: как записаться на прививку
- Глава Минздрава предупредил украинцев о подготовке к очередной волне COVID-19
- Минздрав изменил смешанные схемы вакцинации от COVID-19: как отныне их можно комбинировать
- "Розовый глаз", выпадение волос, головные боли: нетипичные симптомы "Омикрона", на которые стоит обращать внимание