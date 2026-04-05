Одна ошибка — и вы без квартиры: что нужно знать об оформлении жилья, чтобы его не потерять
За неимением опыта и информации покупатели нередко допускают серьезные ошибки, которые могут стоить времени, денег и нервов.
Ошибка в документах на недвижимость может создавать препятствия по многим делам — от оформления субсидии до продажи жилья и вступления в наследство.

Проверка объекта недвижимости
Самая распространенная ошибка — поверхностная проверка истории квартиры или дома. Покупатели часто ограничиваются актуальной записью в реестре, не анализируя предыдущие переходы права собственности.
Согласно статье 215 Гражданского кодекса Украины, сделка может признаться недействительной, если она заключена с нарушением закона. Это означает, что даже оформленный договор не защищает, если раньше были юридические нарушения.
Особо опасные ситуации:
скрытые наследники, которые не дали согласие
отсутствие разрешения одного из супругов
продажа имущества без надлежащих прав у продавца
Следует обязательно:
получить полную историю владельцев
проверить судебные дела по объекту
убедиться в отсутствии долгов и обременений
указывать реальную сумму в договоре
Некоторые покупатели избегают риелторов, чтобы сэкономить. Однако полезные услуги риелтора будут еще на этапе анализа рынка — специалист может подобрать достойные варианты с учетом вашего бюджета.
Риелторы также отвечают за коммуникацию с владельцем, оформление, проверку документов, объектов и владельцев недвижимости. Специалист по недвижимости может совершить торг в цене, чтобы получить более выгодное для клиента предложение. Поэтому затраты на услуги риелтора могут окупиться, однако надежность документации и качественная проверка жилья будут гарантированы.
