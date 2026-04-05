Одна ошибка — и вы без квартиры: что нужно знать об оформлении жилья, чтобы его не потерять

Покупка квартиры – дело непростое

Ошибка в документах на недвижимость может создавать препятствия по многим делам — от оформления субсидии до продажи жилья и вступления в наследство.

Проверка объекта недвижимости

Самая распространенная ошибка — поверхностная проверка истории квартиры или дома. Покупатели часто ограничиваются актуальной записью в реестре, не анализируя предыдущие переходы права собственности.

Согласно статье 215 Гражданского кодекса Украины, сделка может признаться недействительной, если она заключена с нарушением закона. Это означает, что даже оформленный договор не защищает, если раньше были юридические нарушения.

Особо опасные ситуации:

скрытые наследники, которые не дали согласие

отсутствие разрешения одного из супругов

продажа имущества без надлежащих прав у продавца

Следует обязательно:

получить полную историю владельцев

проверить судебные дела по объекту

убедиться в отсутствии долгов и обременений

указывать реальную сумму в договоре

Некоторые покупатели избегают риелторов, чтобы сэкономить. Однако полезные услуги риелтора будут еще на этапе анализа рынка — специалист может подобрать достойные варианты с учетом вашего бюджета.

Риелторы также отвечают за коммуникацию с владельцем, оформление, проверку документов, объектов и владельцев недвижимости. Специалист по недвижимости может совершить торг в цене, чтобы получить более выгодное для клиента предложение. Поэтому затраты на услуги риелтора могут окупиться, однако надежность документации и качественная проверка жилья будут гарантированы.

