Одна ошибка с газовым счётчиком может обернуться большим счётом: что грозит украинцам

Газовый счетчик

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Поврежденная или сорванная пломба на газовом счетчике не означает автоматического штрафа. Сначала оператор газораспределительной системы должен зафиксировать нарушения, при необходимости провести экспертизу и передать материалы на рассмотрение комиссии.

Об этом рассказывает "Судебно-юридическая газета".

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Если же будет доказано несанкционированное вмешательство в работу счетчика, потребителю может быть доначислена стоимость неучтенного газа за период до шести месяцев.

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Что считают повреждением пломбы

К нарушениям относятся отсутствие или повреждение самой пломбы, проволоки или другого пломбировочного материала, винтов, магнитных индикаторов, а также подделка пломбы.

В то же время, сам факт повреждения еще не означает, что человек вмешивался в работу счетчика.

Несанкционированным вмешательством считаются действия, из-за которых газ перестает учитываться правильно или данные счетчика искажаются.

Какой штраф может угрожать

Фиксированный штраф именно за сорванную пломбу Кодекс газораспределительных систем не устанавливает.

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Основным финансовым последствием может стать доначисление стоимости газа, который сочли неучтенным. Расчет производят после того, как акт о нарушении рассмотрит специальная комиссия.

Отдельно Кодекс об административных правонарушениях предусматривает самовольное использование газа или нарушение правил пользования им предупреждения или штраф от 170 до 850 грн. Однако такая ответственность также не применяется автоматически только из-за поврежденной пломбы.

Как считают доначисление

Если вмешательство в работу счетчика подтвердят, объем неучтенного газа рассчитывают с учетом установленных в доме газовых приборов.

Период считают от последней проверки или контрольного снятия показаний до момента выявления нарушения, но не более чем за шесть месяцев.

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Поэтому универсальной суммы доначисления нет – она зависит от объема газа, периода возбуждения и его стоимости.

Что делать, если пломба повреждена не по вашей вине

В такой ситуации следует обратиться к оператору ГРМ и официально зафиксировать состояние пломбы и счетчика.

Во время проверки потребитель может производить фото- и видеосъемку, внести свои замечания в акт о нарушении и получить его экземпляр.

Если возникает спор относительно причин повреждения, можно потребовать экспертизу пломбы или счетчика. До получения ее результатов доначисления по такому нарушению не производят.

В то же время само заявление о том, что пломбу повредил кто-то другой, не всегда освобождает от ответственности. Если будет доказано скрытое вмешательство, повлиявшее на учет газа, доначисление все равно возможно.

Как сэкономить на коммуналке: простые способы платить меньше

Раньше мы писали, что уменьшить расходы на электроэнергию можно, если перенести часть потребления в ночные часы. Для владельцев двухзонных счетчиков с 23:00 до 07:00 действует тариф 2,16 грн за кВтч — вдвое меньше дневных 4,32 грн.

Наибольшую экономию может дать ночная работа бойлера, посудомоечной, сушильной или стиральной машины. Например, если перенести на ночь 100 кВтч потребления в месяц, можно сэкономить около 216 грн ежемесячно или 2592 грн в год.

В то же время с обычным однозонным счетчиком использование техники ночью само по себе не уменьшает счет. Фиксированная цена электроэнергии для бытовых потребителей – 4,32 грн за кВтч – действует до 31 октября 2026 года.

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