"Вышли на предел": эксперт объяснил особенность массированных ударов России

Российское нападение на Украину

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Практически неизменное количество ракет и ударных беспилотников, которые Россия использует в ходе последних массированных атак на Украину, свидетельствует о том, что военно-промышленный комплекс государства-агрессора достиг предела своих возможностей.

Такое мнение в комментарии «24 каналу» высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

По его словам, последний удар по Киеву отличался от предыдущих прежде всего тем, что практически все средства поражения были сосредоточены на столице, что создало беспрецедентную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

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В то же время масштабы российских атак в последнее время остаются практически неизменными.

«Если посчитать по количеству, то сначала было 73 ракеты, потом 74. Дронов — 656, 661, сейчас около 500. Порядок тот же самый. Это говорит о том, что россияне достигли предела своих возможностей», — подчеркнул Криволап.

Эксперт также отметил, что ракеты «Циркон» фактически следует относить к баллистическим целям, поскольку для их перехвата используются соответствующие средства противовоздушной обороны.

По его мнению, Россия в настоящее время применяет вооружение практически сразу после производства, не создавая значительных резервов.

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«Фактически они ведут войну „на ходу“, расходуя даже часть стратегического запаса именно в тот момент, когда ведутся разговоры о возможных переговорах, а Украина наносит всё более сокрушительные удары по нефтяной инфраструктуре РФ», — пояснил авиаэксперт.

Криволап считает, что Кремль сознательно сосредотачивает удары по Киеву, пытаясь оказать психологическое воздействие на украинское общество и склонить его к принятию российских условий.

Впрочем, по словам эксперта, такие действия приводят к обратному результату.

«Украинцы не сдаются. От таких атак у людей только усиливается злость на врага», — подытожил он.

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Удары России по Украине — последние новости

Напомним, массированная атака РФ на Киев в ночь на 2 июля привела к значительным разрушениям в жилых районах столицы. В результате вражеских атак погибли 30 человек.

В пятницу, 3 июля, президент РФ Владимир Путин пригрозил продолжением массированных ударов по украинским городам. Он заявил о необходимости дальнейшего усиления давления на украинский оборонный сектор.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ходе ежемесячного комплексного совещания по вопросам противодействия воздушным угрозам подчеркнул, что Россия накапливает силы и средства для новых массированных ударов по Украине, увеличивая количество реактивных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

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