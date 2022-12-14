Одна подписка – один доллар: EVERAID.UA объявила рождественскую благотворительную акцию на нужды ВСУ

Благотворительный фонд EVERAID.UA, который украинские бизнесмены-меценаты основали в Польше, предлагает всем желающим присоединиться к рождественской акции «Одна подписка – один доллар», все средства которой пойдут на закупку необходимой техники и обмундирования для Вооруженных сил Украины.

Суть акции состоит в том. что всех желающих помочь ВСУ, а также переселенцам и приютам для животных, приглашают подписаться на страницу фонда в Instagram. По этой ссылке вы можете посмотреть, как работает закупающий фонд и куда передает.

Количество подписок, которое удастся собрать к Рождеству, 7 января, превратится в эту же сумму в долларах, обещают учредители и меценаты фонда.

Уже почти год идет война. Наши защитники и защитницы, врачи, спасатели, граждане нашей страны и волонтеры делают все возможное. Но люди не могут помогать вечно и помощь эта уменьшается каждый день, хотя мы понимаем, что она нужна. Мы экономим ресурсы между большим собранием на что-то существенное, но уже не так решительно поддерживаем каждый день. И это понятно, учитывая поврежденную инфраструктуру и жилье. Поэтому мы предлагаем альтернативу, если нет денег. От вас нужна подписка на нашу страницу EVERAID.UA в Instagram. Каждая подписка будет равна 1$. Сколько тысяч подписок появится здесь к Рождеству – столько же тысяч долларов мы соберем из меценатов и потратим на уже четвертую партию помощи от фонда EVERAID.UA, – рассказал один из основателей фонда Максим Миллер.

Собранные средства планируют потратить на средства тактической медицины, одежду, дроны, коптеры, системы связи, броневики, внедорожники, мотоциклы, квадроциклы, питание, гуманитарную помощь, гигиену для взрослых и детей, корм и лекарства для животных, системы обогрева, генераторы, аптечки, спальники, прицелы и многое другое.

Напомним, благотворительный фонд Everaid.ua создал в апреле 2022 года в Польше группу украинских бизнесменов. А именно: компания Everstake, Евгений Зайферт, Сергей Васильчук, Александр Слобоженко, Traffic Devils и Максим Миллер.

На данный момент фонд, без учета личных донатов его меценатов, потратил за 9 месяцев войны уже примерно 2 млн долларов. В настоящее время фонд занимается несколькими воинскими частями, организациями, отвечающими за переселенцев и приютами для домашних животных.

Фонд планирует развивать свою деятельность и после войны, направляя средства на проекты по восстановлению инфраструктуры Украины.