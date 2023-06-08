Одна половина Каховской станции уже полностью под водой: в "Укргидроэнерго" сообщили об уровне воды в водохранилище

Если сейчас вода падает на метр в сутки, это будет продолжаться еще 7-8 дней.

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг 12,5 метров. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда мы уже не можем производить водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС.

Об этом заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона.

Уровень воды в Каховском водохранилище достиг так называемой мертвой точки в 12,7 метра и составляет 12,5 метров.

"Уровень воды уже 12,5 метров. Это ниже "мертвой" точки 12,7 метра, когда мы уже не можем производить водозабор в населенные пункты и для ЗАЭС", — заявил он.

По словам Сироты, падение воды, возможно, остановится на уровне около трех метров.

"Если плотина в нижней части разрушена до самого основания, глубина водохранилища будет не более трех метров, а оно само уменьшится в ширине с 3,5 км, как это было до подрыва, до 1-1,2 км, то есть вернется в русло Днепра, которым он был до строительства самого водохранилища", — отметил Сирота.

Более того, он добавил, если сейчас водохранилище спадает на 1 метр в сутки, то это продлится еще 7-8 дней.

Сирота отметил, что одна половина станции полностью под водой, вторая половина на 70%. Земляная вставка между шлюзом и станцией также уже под водой и подвергается размыванию.

В Офисе президента Украины рассказали, как можно было помешать подрыву на Каховской ГЭС. Там предоставили варианты.

Читайте также: