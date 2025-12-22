"Одна секунда меняет всю твою жизнь": история мужчины, потерявшего семью во время обстрела Тернополя

Тернополь / © Национальная полиция Украины

Реклама

Рождественские праздники в Тернополе проходят без традиционных торжеств и главной елки. Город чтит память 38 мирных жителей, погибших в результате масштабного российского удара ракетами и дронами месяц назад.

Об этом сообщает Tagesschau.

Трагедия одной семьи

Среди тех, для кого жизнь навсегда разделилась на «до» и после — Камаль Эль Ахдар. Он родился в Марокко. Много лет назад приехал в Украину на учебу. И решил остаться здесь. Также женился на Марии.

Реклама

Утро 19 ноября стало роковым для его семьи. Пока Камаль был на кухне и готовил молоко для ребенка, русский снаряд попал в дом. Муж выжил только потому, что находился в соседней комнате. Его жена Мария и двое детей — 6-летняя Камила и годовалый Назар — погибли на месте. Еще трое жителей дома до сих пор числятся пропавшими без вести.

«Одна секунда меняет всю твою жизнь. Ты смотришь на них, а через мгновение их уже нет. Трудно, когда три самых важных людей исчезают одновременно», — делится Камаль.

Сегодня он вместе с родителями жены, Александрой и Михаилом, каждый день приходит к могилам родных.

«Есть много сострадания. Я благодарна всем, кто помогает мне справиться с потерей. Но ни одно соболезнование в мире не вернет моих любимых внуков, мою дочь», — говорит Александра, мать убитой Марии.

Реклама

Город без праздника

Также в СМИ отмечается, что в этом году Тернополь почувствовал полномасштабную войну с беспрецедентной жестокостью. Кроме 38 гражданских жертв ноябрьской атаки, город за время войны похоронило более 450 военнослужащих. Из-за траура и сложной ситуации в энергосистеме городские власти приняли решение не устанавливать главную елку на центральной площади.

Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что яркие празднества были бы неуместными. В то же время, он отметил устойчивость общины, которая мгновенно сплотилась для помощи пострадавшим, обеспечивая их пищей, одеждой и поддержкой. Опрошенные жители в большинстве своем поддерживают отсутствие развлечений.

«Праздничной атмосферы нет уже четыре года. Я рада, что елку не ставили», — говорит местная жительница Юлия.

В издании сообщается, что, несмотря на отсутствие внешних атрибутов праздника, тернополяне пытаются сохранять семейные традиции. Для многих это Рождество стало напоминанием о том, сколь важно ценить каждую минуту, проведенную с близкими, ведь в условиях российской агрессии безопасность остается хрупкой даже в сотнях километров от линии фронта.

Реклама

Напомним, россияне атаковали Тернополь ночью 19 ноября. Во время вражеских обстрелов произошло попадание в одну из многоэтажек города.

По состоянию на 10 декабря количество погибших во время атаки РФ в Тернополе возросло до 38 человек, среди которых восемь детей.

Еще трое до сих пор считаются пропавшими без вести. 9 декабря в городе начался демонтаж многоэтажки на улице Стуса, разрушенной ракетой Х-101.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что для атаки на многоэтажки в Тернополе российская террористическая армия использовала крылатые ракеты Х-101, содержащие компоненты и комплектующие, изготовленные в США, Китае, на Тайване, Германии, Нидерландах и других странах.