Одна страна официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков — министр обороны Британии

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что одна из стран, имеющая немецкие танки Leopard 2, официально запросила у Германии разрешение на передачу этой техники Украине.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес провел переговоры с 10 союзниками на военной базе в Эстонии и рассказал, что одна из стран уже запросила у Германии разрешение на передачу танков Украине.

Об этом сообщает Sky News.

Уоллес не уточнил, о какой именно стране идет речь, однако, вероятнее всего, это была Польша, которая раньше ясно дала понять, что собирается прислать несколько своих основных боевых танков Leopard 2 для поддержки украинских сил в их борьбе против России.

"Насколько я понимаю, сегодня поступил официальный запрос (о поставках Leopard 2 Украине – ред.) от страны – я не знаю никаких подробностей о том, кто и что – и, очевидно, это процесс, который необходимо проработать", – сказал Воллес.

Он добавил, что поддерживает усилия любой страны помочь Украине тяжелой техникой.

"Я хочу, чтобы больше танков поддержали усилия Украины 2023 года... В этом нет никакого секрета. Если мы хотим передать Кремлю сообщения о том, что мы не сдаемся, что мы удваиваем ставку, танки — часть этого", — сказал Уоллес.

Кроме того, министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, также присутствовавший на встрече в Эстонии, сообщил, что несколько стран объявят о своем намерении отправить Украине танки Leopard на встрече Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии в пятницу 20 января.

"Некоторые страны обязательно отправят танки "Леопард" в Украину, это точно", – подчеркнул Анусаускас.

Напомним, в пятницу, 20 января, состоится саммит в Рамштайне. Заседание проведет глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. В Минобороны назвали три приоритетных направления на встрече: противовоздушная оборона, подготовка ресурса и резервов для продолжения деоккупации наших земель и танки, бронемашины, пушки, амуниция к пушкам и прочее.

Читайте также: