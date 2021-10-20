Одна тянула в руках, другая — на тачке: в Николаеве две предприимчивые пенсионерки украли арендные самокаты (видео)

Двоих николаевских бабушек "застукали" на краже чужого имущества.

В Николаеве две пенсионерки решили обзавестись транспортом, украв его на улице. Бабушки утащили электросамокаты, которые сдают в аренду для катания по городу.

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Видео попыток забрать электросамокаты опубликовали в соцсетях. Такие выходки бабушек прокомментировал городской голова Александр Сенкевич.

"Это — прокатные самокаты, их никто не забыл на улице. Там можно поставить себе программу на телефон, пополнить деньгами эту программу и пользоваться самокатами. Уже есть и курьезные случаи. Двоих бабушек "засекли", они эти самокаты уже "утырили". Одна из них потащила его руками через трамвайные пути, другая была более предусмотрительная, привезла тележку и загрузила его на тележку", — сказал Сенкевич.

Он призвал горожан не прославлять город в полицейских хрониках и сообщать о подобных правонарушениях в полицию.

Напомним, что Киеве возле одного из супермаркетов "предприимчивая" бабушка собирала пожертву, после чего делала покупки и ехала на такси.

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