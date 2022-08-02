"Однаково жестокие": Дуда сравнил россиян в Мариуполе с нацистами в Варшаве

Российские войска в Украине не отличаются своими зверствами от нацистов во время Второй мировой войны.

Президент Польши Анджей Дуда сравнил судьбу уничтоженного россиянами Мариуполя и разрушенной немцами Варшавы. По его словам, преступления режима Адольфа Гитлера и Владимира Путина одинаково жестоки.

Такое мнение Дуда выразил во время открытия в польской столице выставки "Варшава – Мариуполь города руин, города борьбы, города надежды", пишет "Польское Радио".

"То, что произошло здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, когда здесь велись бои, а немцы бездушно убивали гражданских жителей столицы, и, к сожалению, российская агрессия против Украины сегодня – одинаково жестокие", — подчеркнул лидер Польши.

Дуда отметил сходство фотографий Варшавы во время восстания в августе 1944-го и Мариуполя, который уничтожили российские оккупанты весной 2022-го.

"Насколько подобны эти изображения, как похожа грубость тех, кто убивает, разрушает, уничтожает жизнь невинных людей", — сказал Дуда.

Напомним, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия планирует демонтировать Украину и "полностью стереть ее с карты мира". Она подчеркнула, что появляется все большее количество признаков того, что Кремль закладывает основу для попытки аннексии всех восточных областей Украины, а также южных Херсонской и Запорожской областей.

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