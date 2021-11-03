"Одни алкаши, наркоманы и нищеброды": мисс Ровенщины охарактеризовала жителей родного города (видео)

Девушка негативно высказалась о жителях Ровно.

Победительница конкурса "Мисс Ровенщина 2014" Екатерина Крылова "отличилась" в программе "Богиня шопинга". Она назвала жителей родного города алкашами и нищебродами.

Такой ответ она предоставила конкурентке в эфире программы на вопрос, имела ли она отношения с пожилыми мужчинами.

"Да, у нас в Ровно живут одни наркоманы, алкаши и нищеброды", – сказала Екатерина.

В 2014 году в 17 лет Екатерина Крылова получила титул "Мисс зрительских симпатий" и титул "Мисс Ровенщина" в рамках областного конкурса красоты.

Сейчас 24-летняя девушка активно ведет свой инстаграм с контентом "что хочу, то и делаю", а недавно обнажалась в городском общественном транспорте, правда, полуголую Екатерину выгнала кондуктор.

На данный момент девушка удалила свою страницу в инстаграм. Следует предположить, что после сказанного в эфире программы ее захейтили недовольные жители Ровно.

Напомним, что известную киевскую блоггершу Алевтину Черкашину суд оштрафовал на 250 тыс. грн из-за проваленной рекламы в Instagram.

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