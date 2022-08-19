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Одни из самых трудных дней с начала войны: в Харькове сегодня объявили траур по погибшими

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Одни из самых трудных дней с начала войны: в Харькове сегодня объявили траур по погибшими

Фото: УНИАН

В пятницу, 19 августа, в Харькове – День скорби.

Последние двое суток – вечер 17 августа и утро 18 августа – стали одними из самых трудных для Харькова с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Погибли люди, много раненых, в том числе дети. Думаю, было бы правильным сегодня вспомнить всех, чья жизнь унесла война, всех, кто погиб в стенах своего дома, на улицах родного города, на поле боя. Их будут вспоминать с теплом и любовью" "Заплатив страшную цену, мы станем сильнее, а вражеские ракеты станут кучей ржавчины, которая разъест своих создателей", — говорится в сообщении городского головы.

К слову, на днях оккупанты нанесли мощные удары по Харькову. Вечером 17 августа враг обстрелял Салтовский район. Прилет был у жилой многоэтажки. Погибли семь человек. Утром 18 августа оккупанты нанесли еще одну серию ударов ракетами по городу. В результате ночного ракетного удара по Харькову от россиян погибли 12 человек.

Как сообщалось, утром 19 августа армия Российской Федерации в очередной раз обстреляла Харьков. На рассвете, в 05:44, оккупанты нанесли удары по трем районам города. Под ударами оказались Киевский, Основенский и Немышлянский районы.

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