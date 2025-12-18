Одним премии, другим – "спасибо": «Калина» требует уравнять бойцов ВСУ и Нацгвардии

Один фронт — разные вознаграждения: «Калина» разнес Кабмин из-за дискриминации Нацгвардии / © Судебно-юридическая газета

Воины Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии получают разное признание и разное вознаграждение за выполнение боевых задач.

Об этом заявил заместитель командира 1 Корпуса Национальной гвардии Украины «Азов», один из командиров «Азовстали» Святослав «Калина» Паламар.

«Почему для всех нас один и тот же смертельный фронт, но отношение государства к защитникам разное? Почему правительство демонстрирует пренебрежительное отношение к военным НГУ? Почему воины Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии получают разное признание и разное вознаграждение за выполнение одного и того же долга — защиту Украины, за то, что они ежедневно рискуют жизнью и умирают за украинскую нацию?», — обратился «Калина» к премьеру Юлии Свириденко.

Одним деньги, другим — устная благодарность

По его словам, нацгвардейцы не получают денежных выплат за уничтоженную или захваченную вражескую технику, в отличие от собратьев из ВСУ.

«По состоянию на сегодняшний день выплата такого вознаграждения для бойцов НГУ заблокирована из-за бездействия Кабинета министров, который должен был утвердить порядок и размеры этих выплат. Формально закон существует, но Правительство уже четвертый год полномасштабной войны не смогло обеспечить его выполнение по отношению к Национальной гвардии», — утверждает Паламар.

Он возмущается, что Министерство обороны Украины нашло механизмы, чтобы обеспечить выплату вознаграждений военнослужащим ВСУ за уничтоженную вражескую технику. А Министерство внутренних дел, которому подчиняется Нацгвардия, такого решения от Кабмина добиться не смогло.

«Результат очевиден и унизителен: одни военные получают заслуженное вознаграждение, другие — ничего», — пишет «азовец».

Кроме того, «Калина» утверждает, что даже устаревшая инструкция МВД, которая действует еще с 2016 года и предусматривала фиксированные, хотя и значительно меньшие выплаты за уничтоженную вражескую технику, сегодня не применяется. Она была принята на основании постановления Кабинета министров, действие которого частично остановлено на период военного положения.

«За уничтоженного общими усилиями врага одни военные получают денежное вознаграждение, а другие — лишь устную благодарность от командиров, которые сами были бы рады отметить своих бойцов, но лишены такой возможности», — говорит Калина.

При чем здесь правительство

«Это не юридическая коллизия и не техническое упущение. Это прямая и откровенная несправедливость, которая сказывается на мотивации, инициативе и моральном положении военнослужащих, подчиненных МВД», — отмечает военный.

Пономарь требует, чтобы военнослужащие НГУ получали дополнительное вознаграждение за уничтоженную вражескую технику, равно как и солдаты ВСУ.

Он отмечает, что отсутствие этого вознаграждения сказывается на мотивации, боевой инициативе и моральном состоянии личного состава.

«По имеющейся у меня информации, проект соответствующего постановления Кабинета Министров Украины давно подготовлен, согласован в профильных министерствах и находится на рассмотрении у премьер-министра. Он ждет только подписи. Вашей подписи. Буду ждать публичный ответ Кабинета министров. И нам нужны не объяснения, почему „нет“, а справедливое и немедленное решение, чтобы было „да“», — подытожил Святослав «Калина» Паламарь.

