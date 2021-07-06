Одним ударом убил 16-летнего: в Николаевской области будут судить мужчину, который зарезал юношу

Одним ударом убил 16-летнего: в Николаевской области будут судить мужчину, который зарезал юношу

Мужчина вонзил нож в сердце несовершеннолетнему.

В Николаевской области будут судить 30-летнего жителя города Вознесенск по обвинению в умышленном убийстве 16-летнего парня.

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Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре, Вознесенская окружная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого.

По данным следствия, в начале апреля 2021 года возле магазина на ул. Матросова в Вознесенске обвиняемый под действием наркотиков на почве внезапно возникших неприязненных отношений одним точным ударом ножа в сердце убил несовершеннолетнего парня.

Злоумышленник только месяц перед этим преступлением, в марте, 2021 года, вышел из тюрьмы, где провел 15 лет за совершение преступлений против жизни и здоровья двух человек.

Сейчас обвиняемый находится под стражей и ожидает на судебное разбирательство, которое начнется 9 июля.

За содеянное 30-летнему мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, или пожизненное лишение свободы.

Напомним, убийство произошло 4 апреля. Мужчина с ножом напал на 16-летнего парня посреди улицы. Вследствие ножевого ранения в сердце подросток погиб на месте происшествия.

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