"Одним врагом меньше": скандальная "слуга народа" Третьякова отреагировала на смерть Полякова в партийном чате

Ее могут отстранить от заседания.

Лидер партии "За будущее", народный депутат Игорь Палица сообщил, что в партийном чате "Слуги народа" после смерти нардепа Атона Полякова появилось сообщение: "одним врагом меньше". Его, по словам Палицы, в чате написала руководитель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, член фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

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Об этом он заявил 8 октября с трибуны Верховной Рады.

"Мы хотим обратиться в первую очередь к фракции "Слуга народа". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, детях, госпожа Третьякова написала, что" одним врагом меньше "- о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать вывод со слов госпожи Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков, умер человек. Обычный человек. Кроме того наш коллега по парламенту", — подчеркнул Палица.

Он также обратился к первому заместителю председателя парламента Руслану Стефанчуку с просьбой сделать моральные выводы.

В то же время народная избранница Галина Третьякова, реагируя на слова Палицы, заявила: "У меня два замечания. Первое замечание: откуда "За "майбах" знают о том, что пишут в чате "Слуга народа"? Это раз. А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они могут навязывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор — это вам".

На выступление Третьяковой отреагировал Стефанчук и попросил ее выключить микрофон. "Выключите, пожалуйста, микрофон! Уважаемые коллеги! Жизнь каждого человека являются высшей ценностью. Так гарантирует статья третья Конституции Украины. И давайте прекратим на этом любые спекуляции! А свобода слова в том числе означает ответственность за то, что говорит каждый из нас. Спасибо, уважаемые коллеги. Давайте на этом поставим точку", — подчеркнул первый заместитель председателя Верховной Рады и добавил, что регламентный комитет рассмотрит отстранение госпожи Третьяковой от заседания, а в дальнейшем, возможно, и от должности председателя комитета.

В свою очередь член фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия извинился за коллегу и выразил свои соболезнования. "Я хочу публично извиниться в первую очередь перед членами семьи, перед близкими уже погибшего покойного нашего коллеги. Как говорится, о усопших мы говорим только хорошее или ничего. Я хочу, чтобы мы сделали минуту молчания. Большие соболезнования в том числе коллегам из фракции "За будущее" и, конечно, всем коллегам в Верховной Раде", — сказал Арахамия.

Напомним, полиция нашла мертвым народного депутата Антона Полякова ночью 8 октября. Политика обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал пассажиром, за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, мужчине стало плохо в машине. В Киевской прокуратуре назвали причину смерти нардепа Полякова — согласно результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Нардеп Палица заявил, что в чате "Слуги народа" после смерти Полякова появилось сообщение: "одним врагом меньше"

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