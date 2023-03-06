Одним выстрелом — двух "зайцев": во временно оккупированном Мелитополе раздались два мощных взрыва, есть погибшие оккупанты

Вечером 5 марта 2023 г. во временно оккупированном Мелитополе прозвучало два мощных взрыва на военных базах оккупантов.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. Эту же информацию он распространил в социальных сетях.

»Два мощных взрыва слышали в северных районах города. Уже есть информация, что уничтожены два объекта, где находились россияне", — добавил Федоров.

По предварительной информации, погибли сотни вражеских солдат. По словам главы города, точные цифры и полную информацию об инциденте предоставит Генштаб.

" Двумя выстрелами — сразу у двух вражеских "зайцев" По предварительной информации два вечерних взрыва на временно захваченной Мелитопольщине отменяли сразу две военные базы оккупантов. Ждем подтверждения от Генштаба ВСУ", — уточнил информацию Федоров в сообщении в Telegram-канале.

Напомним, что ранее взрывы прогремели в оккупированных Мелитополе и Родах.

К тому же оккупанты роют подземные города в Мелитопольском районе. Российские солдаты готовятся к обороне при возможном наступлении ВСУ – строят несколько линий обороны и бункеры. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Вместе с тем в Мелитополе кафиры пристают к девушкам-подросткам и женщинам.

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