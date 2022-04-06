Одним выстрелом посеял панику: украинский танк вступил в бой с колонной техники оккупантов (видео)

Танк застопорил оккупантов, они замедлились, что дало возможность для ВСУ ударить по ним из артиллерии.

В селе Новая Басань Черниговской области один украинский танк вступил в бой с колонной бронетехники кафиров.

Видео боя выложили в Сети.

На кадрах видно, что украинский танк Т-64 выбрал выгодную позицию между постройками. Его не видно с дороги, по которой следует техника оккупантов.

For those who wrote T-64 had poor performance

Покажет этот tank is positioned

From the road it's covered by buildings from all sides

Очерк fire is incredibly small, and target is visible for only a split second before firing

Giving conditions the performance is excellent pic.twitter.com/dCYrx83U2F — Boba123 (@Boba12340769066) April 5, 2022

Экипаж производит точный выстрел, а рашисты впадают в ступор и начинают хаотично стрелять в разные стороны, не понимая, откуда стреляют в них.

Уничтожив БТР-82 ВС РФ, танк посеял среди них панику среди оккупантов, они замедлились, что позволило ВСУ ударить по ним из артиллерии.

Напомним, что Воздушные Силы ВСУ сбили восемь крылатых ракет российских оккупантов.

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