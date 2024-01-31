"Одними криками ни**ра не сделаешь": военный эмоционально обратился к будущим призывникам (видео)

Воин 1 ОБрСпП на псевдо "Хонда", рассказывая о своем боевом пути, угрозе вражеских дронов, мотивации и эмоциональной нагрузке на войне, заявил о необходимости мотивирования украинцев к защите страны, а также рычагов влияния на уклонистов.

Об этом говорилось в интервью бойца, которое 1 Отдельная Бригада Специального Назначения им. Ивана Богуна.

"А этим ребятам, которые сейчас идут, я не знаю, что сказать. Просто нас все меньше и меньше становится уже, а они дальше и дальше лезут. Просто потом смотреть, как там Ирпень, Буча... Будут насиловать твою женщину, то лучше тогда погибнуть, чтобы этого не видеть...» – сказал воин.

По его словам, тех людей, которые боятся идти в ряды ВСУ, нужно мотивировать.

"А если ему здесь не нравится, только он кричит, что "я за Украину", то одними криками ни**ра не сделаешь. А если не нравится, то на** их отсюда выселять", – эмоционально выразился воин.

Тем временем юрист прокомментировал ситуацию с наказанием уклоняющихся. По его словам, блокирование средств на счетах уклонян, которое планируют ввести в новом законопроекте о мобилизации, может "положить" судебную систему.

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