Одно из обезболивающих теперь только по е-рецепту: Минздрав усиливает контроль

Минздрав Украины усиливает контроль

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Министерство здравоохранения Украины изменило правила отпуска лекарственного средства с международным непатентованным названием (МНН) налбуфин. Теперь эти препараты, классифицируемые по коду АТС N02AF (налбуфин, буторфанол, диналбуфин себакат), можно получить исключительно по электронному рецепту.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Исключения и контроль

Исключения предусмотрены только аптек, работающих в прифронтовых районах или зонах активных боевых действий, где отсутствует техническая возможность выписывать электронные рецепты. В таких случаях, до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после, аптеки будут вправе отпускать налбуфин по бумажному рецепту. Однако они обязаны хранить эти рецепты в течение трех лет. Соблюдение новых норм рецептурного отпуска будет контролировать Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Госкслужба), которая будет проводить соответствующие проверки аптек.

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Причины изменений: рост производства и злоупотребления

Решение об усилении контроля связано с системной проблемой безрецептурных продаж налбуфина. По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), в 2023 году было выписано 2595 электронных рецептов на налбуфин, из которых погашено только 341. В 2024 году эти показатели выросли до 4987 выписанных и 794 погашенных рецептов соответственно.

В то же время, Госликслужба зафиксировала значительный рост производства и реализации препарата. Только в 2024 году произведено на 43,4% больше упаковок, чем в 2021 году, а объем продаж вырос на 37,1% по сравнению с 2021 годом.

В начале 2025 года по поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко Госликслужба провела проверку обращения налбуфина в аптечной сети. Результаты мониторинга показали, что во многих случаях аптеки не могли предоставить бумажные рецепты, по которым отпускали препарат. Это свидетельствует о риске безрецептурных продаж налбуфина, что является прямым нарушением законодательства.

Прозрачный контроль и эффективность системы

Внедрение обязательного электронного рецепта для налбуфина является необходимым шагом к прозрачному контролю обращения препаратов, имеющих риск злоупотребления.

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Что такое налбуфин?

Лекарственные средства МНН «Налбуфин» — это сильнодействующие опиоидные обезболивающие, которые могут вызывать зависимость и применение которых требует соблюдения особых рекомендаций. Важно отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не вносила налбуфин в Списки контроля Единой конвенции ООН по наркотическим средствам 1961 года, поскольку, по их оценке, потенциал злоупотребления не оправдывает дополнительных международных ограничений. Однако в некоторых странах действуют собственные ограничения по налбуфину, что зависит от их внутренней политики контроля обращения опиоидных препаратов.

Напомним, украинские потребители сталкиваются с ростом цен на лекарства после запрета маркетинговых договоров. Она начала действовать в марте в рамках нового фармацевтического регулирования. На практике оказалось, что прямая зависимость между наценками в аптеках и маркетингом не так очевидна, как ожидалось.