Украина
127
1 мин

Одно из подразделений ДТЭК пострадало из-за обстрела на Днепропетровщине

Подразделение компании ДТЭК было повреждено в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«6 августа, около пяти часов утра, во время вражеской атаки FPV-дронами на Днепропетровщине, одно из подразделений ДТЭК оказалось под ударом. В результате загорелось энергооборудование. К счастью, ни один сотрудник компании не пострадал», – говорится в нем.

Отмечается, что на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, ликвидировавшие пожар.

После этого энергетики ДТЭК сразу приступили к работам по восстановлению.

Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

