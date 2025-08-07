- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Одно из подразделений ДТЭК пострадало из-за обстрела на Днепропетровщине
Подразделение компании ДТЭК было повреждено в результате вражеских обстрелов на Днепропетровщине.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«6 августа, около пяти часов утра, во время вражеской атаки FPV-дронами на Днепропетровщине, одно из подразделений ДТЭК оказалось под ударом. В результате загорелось энергооборудование. К счастью, ни один сотрудник компании не пострадал», – говорится в нем.
Отмечается, что на место оперативно прибыли подразделения ГСЧС, ликвидировавшие пожар.
После этого энергетики ДТЭК сразу приступили к работам по восстановлению.
Напомним, в течение июля энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 650 тысяч семей Донетчины и Днепропетровщины, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.