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- Украина
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«Одно из величайших преступлений» РФ против христианства: Зеленский резко отреагировал на удар по Лавре
Всего по Украине Россия выпустила 70 ракет и 611 дронов.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время атаки 15 июня Россия выпустила по Киеву более 60 ракет, а удар по Киево-Печерской лавре назвал одним из крупнейших российских преступлений против христианской культуры.
Об этом глава государства рассказал на официальной странице Telegram.
Всего по Украине Россия выпустила 70 ракет и 611 дронов. По состоянию на утро известно о 28 раненых и четырех погибших в столице.
Атака по Киеву и реакция на удар по Лавре
По словам президента, в Киеве на местах ударов россиян идет ликвидация последствий. Этой ночью только по столице россияне запустили более 60 ракет.
«Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор — церковь, чья история началась еще в XI веке. И это сегодня одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры», — прокомментировал Зеленский, добавив, что спасатели уже ликвидировали пожар на крыше собора.
Удары по Харькову и Днепру
Зеленский отметил, что в Харькове РФ нанесла повторный удар по спасателям, тушившим пожар на месте удара по предприятию.
«По состоянию на данный момент известно, что, к сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Девять человек были ранены», — написал он.
А в Днепре Россия нанесла удар по территории:
железнодорожной станции,
колледжа,
предприятий.
Какие области еще были под атакой окупантов
Также под ударами страны-агрессорки были:
Киевщина,
Днепропетровщина,
Донетчина,
Запорожье,
Сумщина,
Николаевская область.
Зеленский призывает страны G7 к «решительному и содержательному» ответу за удары РФ по Украине.
«Россия показывает миру свои намерения вести войну дальше. Очень важно, чтобы был ответ стран Группы семи, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего, с противобаллистикой», — подытожил президент.
Массированная атака РФ по Украине — последствия
Россия нанесла комбинированный удар по Украине ночью 15 июня. Из-за массированной атаки задерживаются поезда по всей Украине из-за поврежденной инфраструктуры. Задержка рейсов составляет несколько часов.
Кроме того, Россия уничтожила самый большой инновационный терминал «Новой почты» в Киеве, а киностудия Довженко потеряла десятки тысяч костюмов.