Одно на миллион: в Киевской области родился редкий черный леопард (фото)

Редкий черный леопардень родился в зоопарке на Киевщине:

В зоопарке на Киевщине выхаживают редкий детеныш амурского леопарда с нетипичной черной окраской. Самка по имени Гера родилась в августе 2025 года у пары дальневосточных леопардов — Сальмы и Геркулеса.

Об этом сообщает «Суспільне» .

Черный цвет шерсти — это редкая генетическая особенность, которая может не проявляться у хищников поколениями. Владелец зоопарка Михаил Пинчук отмечает, что они годами пытались получить потомство от этой пары и даже обращались за помощью к иностранным специалистам. Это очень важно, ведь амурские леопарды почти исчезли: в дикой природе их осталось всего около сотни.

Из-за выявленной инфекции и слабости детеныша пришлось унести от матери вскоре после рождения. Ветеринары выкармливали Геру вручную специальными смесями, к которым животное привыкало постепенно.

Родители редкого черного леопарда. / © Суспільне

В настоящее время леопарденку около шести месяцев, его вес достигает 15 килограммов. Состояние животного оценивают как стабильное. Он готовится к переезду в открытый вольер. Ожидается, что посетители смогут увидеть редкую хищницу уже в апреле 2026 года.

