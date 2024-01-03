Одно простое решение может спасти мир от Третьей мировой — украинский генерал

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж призывает потратить обещанную Украине финансовую помощь от США и ЕС исключительно на усиление обороноспособности украинской армии.

Генерал армии Николай Маломуж считает, что если десятки миллиардов долларов и евро помощи нашей стране от государств Запада не будут израсходованы на укрепление украинской армии, то появится серьезная угроза ядерной Третьей мировой войны.

Об этом он сказал изданию "Телеграф".

"До февраля или в феврале мы можем получить положительные решения по многомиллиардным пакетам помощи от США (61 млрд долларов) и от Евросоюза (50 млрд евро). Важно, чтобы значительная часть этих средств была израсходована на высокотехнологичное вооружение для ВСУ, на боеприпасы", – призвал Николай Маломуж.

По мнению генерала, если это не будет сделано, то "угроза будет уже не только для Украины, но и для всей Европы, о чем все громче говорят в последнее время".

"Еще больше — риски в целом для блока НАТО с втягиванием его в войну, которая точно будет Третьей мировой. Скорее всего, ядерной", — добавил эксперт.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ США Питер Шредер заявил, что маловероятно, что президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но он может пойти на его применение против НАТО.

Читайте также: