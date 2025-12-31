Однофамилец Буданова сдался в плен и перешел на сторону Украины

Никита Буданов

В плен Сил обороны сдался однофамилец начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова — 18-летний Никита Буданов из Костромы.

Об этом сообщает проект для российских солдат Хочу жить.

Никита Буданов рассказал, что с 13 лет интересовался политикой и задал вопрос, почему за границей люди живут в нормальных условиях, а у него за окном грязь и разруха.

После начала полномасштабной войны России против Украины решил перейти на украинскую сторону. Для этого подписал контракт и уже на втором боевом задании осуществил задуманное, сдавшись в плен и присоединившись к Легиону «Свобода России».

Военнослужащий на позывной «Horse» рассказал, что знает об именитом тезке.

«Как только меня приняли (в Легион), часто удивлялись, действительно ли у меня фамилия Буданов», — говорит боец. Однако позывной «Буданов» он не захотел брать.

Никита рассказал, что его отец Сергей сражался в Чечне, а также работал в милиции. По словам парня, его отец — «патриот» России.

«Отец сказал, что проклянет, если перейду на сторону Украины. Мама, скорее всего, тоже откажется от меня, ведь она сотрудница Министерства внутренних дел в Костроме», — сказал боец Легиона «Свобода России».

Парень признался, что на его решение вступить в Легион «Свобода России» вдохновил пример другого 18-летнего добровольца с позывным «Заза». Сначала он планировал попасть в Украину через Молдову, но из Молдовы его депортировали из-за отсутствия денег. Поэтому Никита решил подписать контракт с армией РФ и уже на поле боя перейти на сторону Украины. Хотя и понимал, что его могут убить во время боевых действий. Во время боевой задачи в Курской области он воспользовался моментом, когда начался дождь и дроны летали меньше, чтобы выйти с поднятыми руками и сдаться в плен.

«Я думал, если я выйду один с поднятыми руками, возможно, меня примут, а возможно убьют. Либо россияне, либо украинцы», — говорит боец.

По словам Никиты, командование РФ к своим солдатам относится как к «убойному скоту».

«Как к скоту относились к нам. Как к убойному скоту. Нам не строили иллюзий и сразу говорили, что будет много „200“ и много „300“. Били и оскорбляли», — отмечает парень.

Также он вспоминает, что российские солдаты постоянно пьют — во время учебы и непосредственно на боевых позициях.

После войны Никита мечтает остаться в Украине, переехать в Одессу и овладеть профессией судостроителя.

Напомним, что на фронте в Украине погиб командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин (Никитин).

Ранее сообщалось, что в плен в ВСУ попал гражданин Ирака.