Одного из нападавших на советника Венедиктовой задержали

Мужчине объявлено подозрение в совершении хулиганства. Розыск его подельников продолжается.

Правоохранители задержали одного из нападавших на советника генпрокурорки Зураба Адеишвили. Розыск подельников злоумышленника продолжают.

Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Полицейские провели первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В результате одного из нападавших задержали. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Розыск его подельников продолжается", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В Киеве неизвестны с криками "Получай за наш народ!" набросились на советника генерального прокурора. Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли агрессивные неизвестные люди. По информации СМИ, ситуация связана с его деятельностью в Грузии. Сейчас известно, что состояние советника генпрокурора удовлетворительное, он находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Генеральный прокурор считает, что ее советник Зураб Адеишвили – сильный человек и достойный мужчина, и что у него все будет хорошо. "Прошу не спекулировать на этой теме. Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Такие реалии. Давно не живем иллюзиями", — написала она.

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