Одного зарезал, другого – травмировал: в Николаеве мужчина совершил убийство

В Николаеве полицейские задержали мужчину по подозрению в умышленном убийстве.

Об этом сообщили в полиции региона.

Возле магазина по улице Архитектора Старова в полночь произошла потасовка. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что во время конфликта между местными жителями двое мужчин получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, другой – медики госпитализировали. Злоумышленник скрылся.

Впоследствии полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний житель города.

Задержанному следователи сообщили о подозрении по признакам преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более человек".

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

Напомним, в Житомирской области мужчина жестоко зарубил топором родную мать, а затем пытался избежать ответственности за убийство.

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