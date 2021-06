Однокомнатная квартира: как обставить и красиво, и функционально

Однокомнатные квартиры обычно выглядят очень уютно. В это же время они помещают в себя не так много предметов, как нам иногда хочется.

Дом часто превращается еще и в рабочий кабинет, игровую комнату для детей, спортзал, центр для занятий йогой и т.п. Поэтому стоит очень выборочно подойти к вопросу обустройства своего места жительства.

Представитель международной торговой сети товаров для дома JYSK поделился с нами своим опытом. Компания зародилась в Дании, а, как известно, скандинавы лучше знают о домашнем уюте и комфорте. К тому же в магазинах JYSK представлены уже готовые решения – вы можете прийти и посмотреть идеи для размещения конкретного товара для дома.

Мы подготовили для вас два чек-листа. Один из них называется Need to have. В нем перечень вещей, которые необходимы для каждой маленькой квартиры.

Второй - Nice to have. Здесь вы найдете то, что придаст вашему дому уюта.

Устраивайтесь поудобнее и давайте выбирать вместе.

NEED TO HAVE

Многофункциональные товары. В небольшой квартире важно создать пространство, в котором вы сможете спать, есть и отдыхать. Раскладной диван станет хорошим решением в маленьких помещениях. Журнальный столик можно использовать еще и как прикроватную тумбочку.

Товары для сна. Около трети своей жизни мы проводим в постели. Чтобы утром вы чувствовали себя бодрым и энергичным, ваше спальное место должно быть удобным и привлекательным. Подберите подушку, одеяло и матрас, которые обеспечат вам крепкий глубокий сон. Позаботьтесь о защите от внешнего освещения. Шторы или ролеты в спальне могут быть более плотные, чем в других комнатах.

Базовые вещи для ванной комнаты. Выбирайте ту цветовую гамму, которая будет подходить к дизайну. Необходимые товары: полотенца, набор аксессуаров, занавески для душа.

Вешалка или шкаф. От того, как вы сохраняете вашу одежду, зависит её внешний вид. В зависимости от размеров вашего дома вы можете выбрать: шкаф-купе, комод или передвижную вешалку.

NICE TO HAVE

Индивидуальный стиль и уют. Свечники, растения в горшках, декоративные подушки создают атмосферу спокойствия.

Комфорт в спальне. Изголовье – отличное решение, которое имеет приятный визуальной эффект и обеспечивает дополнительный комфорт. Например, можно удобно читать перед сном.

Уют в ванной комнате. Добавьте коврик, органайзер для косметики и мусорное ведро.

Прихожая. Добавьте декоративных корзинок для мелочей, пару фоторамок на полке, корзину для белья или практичную тележку.

Ну что, хочется немного обновить квартиру или сделать её более функциональной с помощью правильно подобранной мебели? Вы можете самостоятельно добавить немного декора в свой дом или доверить это дело профессионалам.



Если хочется более радикальных изменений, чем новый коврик, но бюджет этого НЕ предполагает, необязательно отказываться от идеи. В магазинах JYSK клиенты ПриватБанка могут за 30 секунд оформить оплату частями. Это очень удобно, ведь для оформления вам не понадобятся паспорт, ИНН, справка о доходах. Все, что нужно – это карта ПриватБанка. Просто покажите товары, которые вам нравятся! Если в магазине есть зоны с выставленными готовыми комнатами можно просто сказать продавцу "хочу все это", еще и оплатить не сразу, а частями по услугам от ПриватБанка.



Желаем вам приятной и комфортной атмосферы дома :)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку