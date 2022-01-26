"Однорукие", компьютеры и наличные деньги: в Днепре накрыли сеть нелегальных казино

"Однорукие", компьютеры и наличные деньги: в Днепре накрыли сеть нелегальных казино

В преступную деятельность были вовлечены три человека.

В Днепре стражи порядка накрыли сеть нелегальных казино. Обслуживали клиентов в 12 арендованных помещениях, переработанных под игровые заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, с января по июль 2022 года нечистые на руку люди оборудовали в арендованных помещениях нелегальные казино. В них они завезли системные блоки, мониторы, а также 12 игорных автоматов.

Во время обысков у организаторов изъяли и направили на экспертизу мобильные телефоны, компьютерную технику, флеш-накопители и 55 тысяч гривен.

“При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры организатору сети незаконных игорных заведений и двум исполнителям поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения о подозрении в совершении указанного преступления еще одному участнику группы”, — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что на Полтавщине девушка набрала кредиты на кавалеров из кафе.

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