"Одной девочке 9, другой 11 лет, зашивали", — психолог об изнасилованных в Буче российскими солдатами детях

"Одной девочке 9, другой 11 лет, зашивали", — психолог об изнасилованных в Буче российскими солдатами детях

Обе девочки сейчас в безопасности вместе с родителями и проходят терапию.

Во время оккупации населенных пунктов Киевской области оккупанты насиловали женщин и детей. С двумя девочками 9 и 11 лет работают психологи.

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Об этом рассказывает "Бабель".

Психолог и психиатр Лилия Шакалова рассказывает, что к ней обратились родители двух изнасилованных российскими оккупантами на Киевщине девочек. Сейчас она оказывает им психологическую помощь.

"Одной девочке 9, второй 11 лет. Та, что девять, очень разорвана. Очень страшно. Ее уже зашили. Вторая — подозревают, что она может быть беременна, потому что у нее уже были месячные, а сейчас нет. Но это может быть потому, что она перенервничала. За ней наблюдает гинеколог. Одну девочку зашили еще там, на месте, врач нашлась", — рассказывает психолог.

По ее словам, одну девочку изнасиловали в Буче, когда ее мама с другими взрослыми и детьми пошла за водой. Девочка и еще один ребенок остались. Тогда в здание ворвались российские оккупанты и изнасиловали ее и избили находившуюся рядом женщину.

"Вернулась мама [изнасилованного ребенка], а та женщина, которую избивали, показывает: "Тихо, тихо, не пугай ребенка", у нее пальцы у рта. Потому что мама увидела своего окровавленного ребенка и хотела кричать. А девочка говорит: "Мама, болит, мама, очень больно". Это 9-летний ребенок. А второй ребенок, 11-летний, у нее нет отца. Они жили с бабушкой. Насиловали у нее на глазах, она кричала, ее ударили по лицу, страшно было", – говорит психиатр.

Сейчас ее задача как специалиста отделить сексуальную жизнь от того, что с ними произошло. Обе девочки сейчас в безопасности.

Напомним, 8 апреля уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские военные похитили более 120 тысяч украинских детей. Некоторых из них изнасиловали: в Буче – 11-летнего мальчика и 14-летнюю девочку, после чего она забеременела.