Одной ракетой с расстояния 2 км: нацгвардейцы сбили возле Бахмута штурмовик россиян Су-25

За неполный месяц подразделение ПЗРК бригады "Спартан" сбило пять воздушных целей в районе Бахмута.

В понедельник вечером, 13 февраля, бойцы Нацгвардии в районе Бахмута Донецкой области уничтожили очередной российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Нацгвардии.

Бойцы с расстояния двух километров поразили вражеский штурмовик одной ракетой.

"13 февраля в 18:03 вечера в районе Бахмута нацгвардейцы "отработали" вражеский самолет Су-25, который наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам. В результате боевой работы расчета с ПЗРК "Перун" вражеский самолет был обезврежен. Парни поразили цель с первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна", — отметил командир дивизиона "Партизан".

Обезвредил российскую "сушку" гвардиец срочной службы старший солдат Максим Балута, который в начале войны 6 марта сбил первый вражеский самолет на Харьковщине.

"Стоит отметить, что за неполный месяц подразделением ПЗРК бригады "Спартан" было сбито пять воздушных целей в районе Бахмута. Однако, понеся многочисленные потери, враг не прекращает наступательных действий на Бахмутском направлении", — говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года до 14 февраля 2023 года российские оккупационные войска потеряли на войне против Украины 298 самолетов.

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