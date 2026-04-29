Одну из областей Украины накроет сильная стужа: морозы ударят до -8°

Заморозки. / © Associated Press

Во Львовской области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремальных заморозков. В ближайшие дни ожидается сильный мороз до -8°.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

На территории области и города Львова 30 апреля и 1 мая ожидается резкое снижение температуры. Синоптики объявили III уровень опасности — красный.

Погода во Львове

В областном центре ночью на 30 апреля ожидается чрезвычайный заморозок — температура опустится до 5–6° мороза.

Ночью 1 мая температура немного повысится, но заморозок будет сильным — от 0° до -2°.

Львовская область

На Львовщине на следующую ночь также предупреждают о чрезвычайных заморозках от 5° до 8° мороза. Ночью в пятницу, 1 мая, температура воздуха будет 0° до 3° мороза.

Погода в Украине — последние новости

В Украине 29 апреля еще раз некоторые города засыпали снегом. В частности, во Львове минимальная температура воздуха составила -2,4 °С. Это рекорд, которого не было почти 50 лет. В Чернигове вместе со снегом зафиксировали еще и град.

В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в мае температура ожидается ниже обычной. Средняя месячная температура предполагается 12-15 °, а в горных районах Карпат 9-12 °. Это на 1,5 градуса ниже нормы.

Дата публикации 14:26, 29.04.26

