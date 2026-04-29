Одну из областей Украины накроет сильная стужа: морозы ударят до -8°
Синоптики объявили в регионе высший III уровень угрозы — красноватый.
Во Львовской области объявили самый высокий — красный — уровень опасности из-за экстремальных заморозков. В ближайшие дни ожидается сильный мороз до -8°.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.
На территории области и города Львова 30 апреля и 1 мая ожидается резкое снижение температуры. Синоптики объявили III уровень опасности — красный.
Погода во Львове
В областном центре ночью на 30 апреля ожидается чрезвычайный заморозок — температура опустится до 5–6° мороза.
Ночью 1 мая температура немного повысится, но заморозок будет сильным — от 0° до -2°.
Львовская область
На Львовщине на следующую ночь также предупреждают о чрезвычайных заморозках от 5° до 8° мороза. Ночью в пятницу, 1 мая, температура воздуха будет 0° до 3° мороза.
В Украине 29 апреля еще раз некоторые города засыпали снегом. В частности, во Львове минимальная температура воздуха составила -2,4 °С. Это рекорд, которого не было почти 50 лет. В Чернигове вместе со снегом зафиксировали еще и град.
В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в мае температура ожидается ниже обычной. Средняя месячная температура предполагается 12-15 °, а в горных районах Карпат 9-12 °. Это на 1,5 градуса ниже нормы.