Украина
912
1 мин

Одну из областей Украины зальет ледяным дождем: предупреждение об опасности

В регионе объявлен I уровень опасности — желтый.

Ирина Лабьяк
Зима

Зима / © pexels.com

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Харькове и области 30 января. Ожидается ледяной дождь и налипание мокрого снега.

Об этом сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Жителей Харьковщины предупредили об опасных метеорологических явлениях. Днем 30 января в Харькове и по области прогнозируют ледяной дождь, гололед и налипание мокрого снега. На автодорогах ожидается гололедица.

Водителям и пешеходам советуют быть максимально внимательными и осторожными.

Также 30 января в городе и области возможен туман с видимостью 200 — 500 м.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Напомним, в Украину возвращается похолодание: 30 января температура снизится почти во всех регионах, а плюсовые показатели задержатся только на востоке и юге. По прогнозу Укргидрометцентра, на западе и севере ожидается снег с морозами до -10°C, в центре — сильный мокрый снег, а южные и восточные области накроют дожди. Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях и облачности по всей территории страны.

912
