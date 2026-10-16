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Одну женщину ударил по голове, другую зарезал ножом: в Кривом Роге задержали мужчину
В Кривом Роге мужчина через час напал на двух женщин. Одна умерла в больнице.
В Кривом Роге задержали мужчину, который через час напал на двух женщин в разных районах. Одна из них скончалась в больнице от множества ножевых ранений.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
По данным следствия, оба нападения произошли 13 октября. Сначала в Саксаганском районе мужчина ударил женщину по голове в подъезде и скрылся. Приблизительно через час в Покровском районе он напал на другую женщину и нанес ей около десяти ударов ножом.
«47-летняя женщина скончалась в больнице после того, как получила многочисленные ножевые ранения во время нападения», — сообщили в полиции.
На месте преступления полицейские изъяли нож. Нападавшего задержали, а в полиции отметили, что благодаря скорым действиям правоохранителей удалось предотвратить новые преступления. Во вторник, 15 октября, следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Кировоградской области 32-летний мужчина получил пожизненное заключение за убийство шестимесячного мальчика — сына своей сожительницы.