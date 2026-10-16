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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Одну женщину ударил по голове, другую зарезал ножом: в Кривом Роге задержали мужчину

В Кривом Роге мужчина через час напал на двух женщин. Одна умерла в больнице.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Нападение на двух женщин в Кривом Роге

Нападение на двух женщин в Кривом Роге / © Национальная полиция Украины

В Кривом Роге задержали мужчину, который через час напал на двух женщин в разных районах. Одна из них скончалась в больнице от множества ножевых ранений.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По данным следствия, оба нападения произошли 13 октября. Сначала в Саксаганском районе мужчина ударил женщину по голове в подъезде и скрылся. Приблизительно через час в Покровском районе он напал на другую женщину и нанес ей около десяти ударов ножом.

«47-летняя женщина скончалась в больнице после того, как получила многочисленные ножевые ранения во время нападения», — сообщили в полиции.

Нападение на двух женщин в Кривом Роге / © Национальная полиция Украины

Нападение на двух женщин в Кривом Роге / © Национальная полиция Украины

На месте преступления полицейские изъяли нож. Нападавшего задержали, а в полиции отметили, что благодаря скорым действиям правоохранителей удалось предотвратить новые преступления. Во вторник, 15 октября, следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кировоградской области 32-летний мужчина получил пожизненное заключение за убийство шестимесячного мальчика — сына своей сожительницы.

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