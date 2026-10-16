Одну женщину ударил по голове, другую зарезал ножом: в Кривом Роге задержали мужчину

Нападение на двух женщин в Кривом Роге / © Национальная полиция Украины

Реклама

В Кривом Роге задержали мужчину, который через час напал на двух женщин в разных районах. Одна из них скончалась в больнице от множества ножевых ранений.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Реклама

По данным следствия, оба нападения произошли 13 октября. Сначала в Саксаганском районе мужчина ударил женщину по голове в подъезде и скрылся. Приблизительно через час в Покровском районе он напал на другую женщину и нанес ей около десяти ударов ножом.

Реклама

«47-летняя женщина скончалась в больнице после того, как получила многочисленные ножевые ранения во время нападения», — сообщили в полиции.

Нападение на двух женщин в Кривом Роге / © Национальная полиция Украины

На месте преступления полицейские изъяли нож. Нападавшего задержали, а в полиции отметили, что благодаря скорым действиям правоохранителей удалось предотвратить новые преступления. Во вторник, 15 октября, следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кировоградской области 32-летний мужчина получил пожизненное заключение за убийство шестимесячного мальчика — сына своей сожительницы.

Новости партнеров