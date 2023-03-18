"Одолжил ребенка", чтобы выехать за границу: на Закарпатье задержали уклониста

На границе с Венгрией украинские пограничники обнаружили 20-летнего молодого человека, пытавшегося выехать за пределы страны. Уклонист притворялся многодетным отцом.

Как сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Во время пересечения границы 20-летний житель Закарпатья предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей. Впрочем, оказалось, что один из документов хоть не фальшивый, но принадлежит товарищу уклоняющегося. Согласно тому свидетельству, закарпатец якобы стал отцом еще в 15 лет. Впрочем, оно принадлежит ребенку его товарища, полного тезки предъявителя.

"Украинцу отказали в пересечении границы, а об обнаружении в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьей "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение имиукл путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение" пограничники направили сообщение в Нацполицию в Закарпатской области, – говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатье при попытке нелегально пересечь границу с Венгрией утонул мужчина из Николаевщины. Мужчину в воде стремительно несло течение. Военнослужащие пытались догонять его по берегу, однако густые кустарники вдоль Тисы помешали спасению человека.

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