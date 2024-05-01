Офицер "Азова" о ситуации на фронте: "Противник хочет заставить нас перестать верить в свою борьбу"

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая – это очень меткая, правильная формулировка. Она не столь критическая, как ее описывают люди, которые на фронте не бывали и к Украине имеют очень опосредованное отношение.

Об этом сказал офицер бригады "Азов" Илья Самойленко ("Гендальфо") в интервью журналистке ТСН Марии Васильевой для проекта "Ремарки".

"Ситуация сложная, но если добавить сюда просто щепотку уныния — она может стать критической. Это, по существу, и есть та "подсечка", которую противник хочет нам сделать: заставить нас перестать верить в свою борьбу, даже не в победу", — подчеркнул военный.

Ранее аэроразведчики рассказали о ситуации на фронте и потере дрона.

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