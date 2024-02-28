Офицер-морпех назвал реальные шаги, которые депутаты должны предпринять для усиления мобилизации

Офицер Морской пехоты ВСУ убежден, что усилить мобилизацию вполне реально, однако для этого необходима политическая воля принять непопулярные решения.

Найти резервы для усиления армии можно, но нужны радикальные решения.

Такое мнение высказал офицер Морской пехоты ВСУ Дмитрий Иванов.

По его мнению, даже без изменений в законодательстве можно набрать 5 бригад только в Киеве за неделю. Однако для этого украинским законодателям необходимо принять непопулярные среди населения решения.

"Например, обязать всех мужчин постоянно носить с собой военно-учетный документ и сделать так, чтобы патрули проверяли эти документы на каждом шагу с усердием обученных овчарок. Второй способ — повторное прохождение ВВК всеми, кто снят с военного учета до 2022 года. Ну потому что я очень хорошо знаю, сколько стоило сделать "белый билет" до полномасштабки. И да, у каждого второго этот билет липовый", — написал Иванов в своем Facebook.

Морпех считает, что реальные изменения в законе о мобилизации будут приняты не скоро, ведь на это нет политической воли.

"Ну а об изменениях в законодательстве я уже молчу, потому что дождемся мы их не скоро, наша Рада дружно саботирует принятие этого закона. Создается впечатление, что права уклонистов им гораздо важнее прав военных... Нужны радикальные непопулярные решения, а политики трясутся за свои рейтинги", – написал офицер.

Напомним, в законопроект о мобилизации было внесено много технических правок, которые нужно убрать для более быстрого рассмотрения документа. Парламентский Комитет по нацбезопасности сейчас работает над этими правками. Их в общей сложности было внесено более 4000.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении 6 марта.

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