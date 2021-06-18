Офицер морской охраны, которого разыскивают уже больше недели, проиграл крупную сумму в казино

У офицера был бытовой конфликт с женой, он пытался вернуться домой.
Первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков, которого ищут с начала июня, за несколько дней до исчезновения проиграл крупную сумму в казино. У него также были крупные долги.
Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, сообщает censor.net.
По его словам, возбуждено дело по статье "умышленное убийство".
"Когда речь идет о пропавших без вести, мы всегда начинаем расследование по этой статье. Это стандартная практика. Предварительные выводы делать рано", — отметил Цуцкиридзе.
Он также отметил, что у офицера был бытовой конфликт с женой, он пытался вернуться домой.
"Кроме того, у него были значительные долговые обязательства. В частности, перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок: "Я не могу вам платить", — добавил Цуцкиридзе.
Он подчеркнул, что следствие установило человека, который мог видеть его в Одессе, но других сведений о его местонахождении нет. Также не установлено, что ему кто-то угрожал из-за долгов.
Напомним, в Одессе по пути на работу исчез начальник штаба отряда морской охраны ГПСУ.