Офицер ВСУ поздравил "здраворассуждающих" коллег с 9 мая: реакция Сети

Читатели заметили, что офицер с такими воззрениями вполне может сдавать информацию врагу и специально посылать военных на верную гибель.

Офицер ВСУ в боевом чате поздравил подчиненных "с праздником родителей и дедов 9 мая".

Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Пиддубный, который с начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ. Имя офицера Пиддубный не назвал.

"Как бы вы отреагировали на такое сообщение офицера ВСУ в боевом чате? Что бы вы сделали?", — написал Поддубный и опубликовал скриншот сообщения.

В сообщении "ватный" офицер написал поздравление на русском языке: "Поздравляю всех здраворассуждающих с праздником наших отцов и дедов". В текст он добавил картинки с запрещенной символикой – георгиевской лентой и гербом СССР.

В комментариях читатели возмутились таким поступком офицера и справедливо заметили, что с такими взглядами он вполне может сдавать врагу информацию.