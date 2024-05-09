Офицер ВСУ поздравил "здраворассуждающих" коллег с 9 мая: реакция Сети

Читатели заметили, что офицер с такими воззрениями вполне может сдавать информацию врагу и специально посылать военных на верную гибель.
Офицер ВСУ в боевом чате поздравил подчиненных "с праздником родителей и дедов 9 мая".
Об этом в Facebook сообщил журналист Александр Пиддубный, который с начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ. Имя офицера Пиддубный не назвал.
"Как бы вы отреагировали на такое сообщение офицера ВСУ в боевом чате? Что бы вы сделали?", — написал Поддубный и опубликовал скриншот сообщения.
В сообщении "ватный" офицер написал поздравление на русском языке: "Поздравляю всех здраворассуждающих с праздником наших отцов и дедов". В текст он добавил картинки с запрещенной символикой – георгиевской лентой и гербом СССР.
В комментариях читатели возмутились таким поступком офицера и справедливо заметили, что с такими взглядами он вполне может сдавать врагу информацию.
Напомним, что в Варшаве украинки устроили громкий прием российскому послу "в честь" 9 мая.
Также мы писали, что в Киеве пенсионерка оделась в советскую форму и пришла в Парк Славы.
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