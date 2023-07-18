Офицерское звание можно получить без высшего образования: что известно

Звание офицера теперь можно получить без высшего образования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 8339. Он разрешает военнослужащим во время военного положения без специального высшего образования получать офицерские звания.

Об этом говорится на официальном веб-портале парламента Украины.

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Так, в период действия военного положения лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования, которые проходят службу по контракту, могут назначать на офицерские должности. Их перечень определяется Министерством обороны Украины и другими центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями. Однако обязательное условие – непосредственное участие в боевых действиях не менее трех месяцев.

Более того, закон теперь позволяет разрешать принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет.

Напомним, украинский президент подписал закон о расширении перечня прав на демобилизацию. Теперь от военной службы будут освобождать лица, близкие родственники которых погибли или пропали без вести на фронте.

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