На фоне протестов в Башкортостане, спровоцированных задержанием местного экоактивиста и одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсинова, мобилизованные башкиры пытаются избегать прямого участия в боевых действиях. После ареста Ф.Алсинова и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих. Протесты значительную территорию Башкортостана, включая Уфу, столицу региона.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Участникам украинского подполья удалось зафиксировать наличие соответствующих преференций в армии оккупантов по этническому признаку. Офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют награды. В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и вблизи Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.

Таким образом, они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане. На этом фоне военнослужащие россияне уже не раз имели конфликты с представителями татарских национальностей.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе постоянно проходят перестрелки и "бандитские разборки".

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