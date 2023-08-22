Офицеры разворовали 3,5 млн грн зарплат военных: когда их разоблачили — хотели "поделиться" со следователем

Из-за предложения взятки одного из военных приговорили к 4 годам тюрьмы.

В Днепропетровской области двое офицеров разворовали 3,5 млн грн зарплат военных. Когда их разоблачил следователь, один из подозреваемых предложил ему взятку в размере 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, на Днепропетровщине начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части одной из воинских частей присвоили более 3,5 млн. гривен, которые предназначались для выплат военнослужащим. Они "трудоустроили" в часть 10 гражданских лиц, не имеющих никакого отношения к службе, однако получавших выплаты. Офицеры даже начисляли им "боевые".

Когда ими заинтересовалось следствие, один из офицеров предлагал следователю ГБР 10 тысяч долларов взятки. Подозреваемый был задержан во время передачи средств.

Задержание офицеров в Днепропетровской области / Фото: Государственное бюро расследований

"В начале августа 2023 года решением Кировского районного суда города Днепропетровска, военный, предлагавший взятку работнику ГБР, признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины) и осужден на 4 года лишения свободы", — говорится в сообщении.

Теперь офицеров будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Им грозит до 12 лет лишения свободы. Один из подозреваемых уже возместил государству 600 тысяч гривен.

Напомним, в разных регионах Украины полиция проводит более 200 обысков в ТЦК и СП, ВЛК и МСЭК. Сотрудники этих учреждений подозреваются в том, что они за взятки помогали мужчинам избегать мобилизации.

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